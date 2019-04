Gymnasieelever til Belgien for at forsvare europamesterskab i EuroSport Gymnasieelever til Belgien for at forsvare europamesterskab

Eleverne skal forsvare det europamesterskab, som EG vandt i 2018 i Kroatien. Disciplinerne i år er: klatring, run and bike, floorball for piger og fodbold for drenge.

Esbjerg: Fredag den 3. maj tager 16 elever fra Esbjerg Gymnasium (EG) til Belgien for at deltage i EuroSport 2019, der løber af stablen fra den 5. maj til den 11. maj, og som er en turnering for gymnasieklasser i otte europæiske lande, Italien, Frankrig, Grækenland, Belgien, Tyskland, Holland, Polen og Danmark.

Eleverne skal forsvare det europamesterskab, som EG vandt i 2018 i Kroatien. Disciplinerne i år er: klatring, run and bike, floorball for piger og fodbold for drenge.

De 16 elever er Anna Andersen, Bilal Halawi, Casper Rasmussen, Emma Jørgensen, Frederik Vad, Isabella Thulin, Jimmy Ly, Julie Rasmussen, Kasper Nielsen, Katrine Jessen, Morten Hansen, Nanna Rathmann, Sara Hansen, Simon Jensen, Simone Ramondini og Sofie Holm.

Eleverne assisteres af to af EGs idrætslærere, Kim Kristensen og Niels Brage.

Esbjerg Gymnasium har som eneste gymnasium herhjemme deltaget i EuroSport siden starten i 1992. Det årlige arrangement er en kombination af sportsturnering og kulturel udveksling for eleverne.