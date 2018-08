Gymnasieelever kan i Esbjerg slå flere digitale fluer med ét smæk

Et nyt samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest og Rybners Tekniske Gymnasium giver gymnasieeleverne på HTX mulighed for at tone deres ungdomsuddannelse med digitale fag hele gymnasietiden igennem.

Og det ser ud til, at skolerne har ramt rigtigt. Således starter der et fyldt 3.g-hold med 28 elever på "Digitalt design og udvikling" i dette skoleår. Dele af undervisningen kommer til at foregå på erhvervsakademiet, der ligger tæt på gymnasiet.

Det er et nyt fag på det tekniske gymnasium, "Digitalt design og udvikling", der har givet anledning til et samarbejde med erhvervsakademiet.

Unge, der interesserer sig for it og programmering, har på Rybners Tekniske Gymnasium fået mulighed for at præge deres ungdomsuddannelse markant med digitale fag gennem hele gymnasietiden.

Udstyret er i orden

- Ved at samarbejde med erhvervsakademiet opnår eleverne undervisning på et højt niveau på en videregående uddannelsesinstitution. Desuden er det et perfekt match, fordi begge uddannelsesinstitutioner arbejder med anvendelsesorienteret undervisning, påpeger uddannelsesleder på HTX, Michael Fallesen i en pressemeddelelse.

Han glæder sig over, at nye it-faciliteter på Rybners er med til at forstærke den digitale profil.

- Vi har ressourcerne, der kræves - fra kompetente lærerkræfter til 3D-printer og et nyt e-center, der er under opbygning, med 30 kraftige computere og blandt andet lydstudie, greenscreen og virtual reality, siger Michael Fallesen.

Muligheden for at tone sin ungdomsuddannelse med it og programmering passer bl.a. godt for elever, der overvejer at læse til for eksempel datamatiker, datalog eller softwareingeniør.