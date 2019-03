Gymnasieelever forlod terminsprøve på grund af overvågningsprogram

En terminsprøve på Rybners Gymnasium endte torsdag i et kaos for flere elever. Eleverne skulle installere det nye system, Den Digitale Prøvevagt, der skal forhindre dem i at snyde til eksamen. Men flere elever valgte at forlade prøven - en af dem var skolens elevrådsformand.

Eleverne frygter, at deres personlige oplysninger bliver gemt, og at systemet kan blive hacket.

- Det var meget kaotisk til terminsprøven. Den Digitale Prøvevagt var det store samtaleemne før og efter prøven, og der var rigtig dårlig stemning. Eleverne på skolen er generelt negative over systemet, fordi det er uetisk og går over vores grænser, siger Caroline Katzmann, elevrådsformand på Rybners.

Esbjerg: Torsdag var der terminsprøve på Rybners for skolens gymnasiumelever. Her skulle de afprøve det nye system, Den Digitale Prøvevagt, som skal sikre, at eleverne ikke snyder til eksaminerne. Systemet skal installeres på elevernes private computere, og så overvåger det, hvad eleven laver ved løbende at tage skærmbilleder af computeren. Derudover registrer den hjemmesider og programmer, som kører på computeren.

Direktør føler sig tryg

Selv om flere elever føler sig utrygge ved systemet, stoler Rybners direktør for gymnasierne og HF, Olaf Rye, på Den Digitale Prøvevagt.

- Systemet er Undervisningsministeriets ansvar, men jeg føler mig tryg ved det, fordi de sikkert har haft dygtige folk til at udvikle det, siger han.

Olaf Rye mener ikke, at skolen kunne have gjort noget anderledes for at have haft en bedre terminsprøve.

- Det er også første gang, at vi på skolen bruger systemet, og vi har prøvet at videregive alle informationerne fra ministeriet. Men jeg kan godt tillade mig at sige, at informationerne fra ministeriet er kommet meget sent, siger Olaf Rye. Han henviser til en anbefaling om, at eleverne kunne oprette en ny og tom bruger på deres computere for at undgå at skulle logge ind på deres computer med private oplysninger på.

- Vi har fået informationerne kort før terminsprøven, og vi har mange elever, der skal have beskeden, så jeg ved ikke, om den er nået ud til alle, siger han.

Trods kaos torsdag roser han elevernes kritiske holdning til programmet, men gør samtidig opmærksom på, at det at boykotte eksamen ikke er i orden.

- Eleverne lavede en politisk aktion, som, jeg synes, er rigtig fin. Det viser nemlig, at de er i gang med en dannelsesproces og forstår demokratiet, siger han og understreger, at der er pligt til at deltage i undervisningen, som også gælder terminsprøverne.