Gymnasieelever bryggede øl i biologitimerne

På Ribe Katedralskole har eleverne i 2. og 3. y arbejdet med ølbrygning for ad den vej at lære noget om gæringsprocesser og andre biologiske processer. Torsdag blev elevernes øl så bedømt af to rigtige ølbryggere.

RIBE: På Ribe Katedralskole har de ikke nogle intentioner om at opfordre eleverne til at falde til druk. Men derfor kan man jo godt lave eksperimenter i biologitimerne, som har noget med virkeligheden at gøre. Som f.eks. at lære at brygge sin egen øl - og få øllen til at smage vidt forskelligt alt efter hvilke ingredienser man tilsætter.

Så i november sidste år brugte eleverne fra 2. og 3. y biologitimerne i tre uger til at eksperimentere med ølbrygning. Og torsdag tidligt på eftermiddagen fik eleverne så to eksperter til at komme med bedømmelser af deres øl. Michael S. Larsen og Benny Husted som på hobbybasis driver Ribe Bryghus var indkaldt som smagsdommere, og de var meget positive i deres bedømmelser af de otte forskellige typer øl gymnasieeleverne har fremstillet.

- Man skulle tro, at I har prøvet det før. Det er gode øl allesammen. De har ølsmag, de er klare, der er skum og kulsyre i alle øl. Det har I gjort godt, konstaterede Michael S. Larsen efter, at han sammen med sin makker havde smagt sig igennem alle otte øl.