Gyldenholms hemmeligheder udfoldes på ny

Esbjerg: Hemmelige gange, spøgelser, skjulte skatte, en butler og en familie i nød. Der er garanti for både drama og intriger, når teatergruppen Røst lørdag den 17. marts er aktuel med forestillingen "Gyldenholms hemmeligheder."

Stykket vil formentlig vække genkendelse hos mange teaterbørn. Der er nemlig tale om en gammel kending.

- For mange år siden fandt jeg et gammelt teaterstykke om Herresædet Gyldenholm på den daværende Gammelby Skole. Stykket gik desværre tabt med tiden, men for en 15-20 år siden gav jeg mig til at genskabe det i en nyfortolket version. Siden har jeg opført det med mange forskellige årgange på Rørkjær Skole, hvor jeg har været lærer. Det er efterhånden blevet lidt af en klassiker, siger Carl Christian Rasmussen, formand og stifter af teaterforeningen.

Teaterstykket opvises to gange lørdag den 17. marts. Forestillingen kan opleves klokken 13.00 og klokken 14.30, og billetter kan købes i døren. Voksenbilletter koster 40 kroner, mens det for børn under 15 unge koster 25 kroner. Stykket opføres på Rørkjær Skole.

Yderligere oplysninger kan findes på roestteater.com.