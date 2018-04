Guldsmed lukker og slukker

- Vi har begge rundet 70 år og har besluttet, at tiden nu er inde til at gå på pension efter et langt og tilfredsstillende arbejdsliv, siger Gert Lintrup.

Da det ikke er lykkedes at finde en køber, som kunne overtage butikken, bliver butikken nu afviklet, hvor kunderne kan se frem til et ophørsudsalg i de kommende måneder.

Sønnen Michael vil prøve noget nyt

Det var Gerts far, som i tidernes morgen grundlagde forretningen, og Gerts søn, Michael, har også haft arbejde i butikken gennem de sidste 23 år. Han har valgt, at forældrenes pensionering også er tidspunktet for ham at prøve noget nyt.

- Det har været et privilegie at arbejde så tæt sammen med mine forældre i 23 år, og nu har jeg valgt at det er et passende tidspunkt at prøve noget andet, som jeg ikke kan løfte sløret for endnu, siger Michael Lintrup.

Mens der venter nye udfordringer for Michael, bliver det en helt anden dagligdag for Gert og Inger, som har været meget glade for at have butikken.

- Først skal vi vænne os til ikke at arbejde og tage det lidt mere med ro. Men derefter vil vi nok begynde at rejse noget mere, nu hvor der bliver tid til det, siger Gert Lintrup.

Guldsmed Lintrup vil gerne takke kunder og forretningsforbindelser for de mange gode år på Kongensgade og oplyser, at kunderne skal huske at få hentet deres reparationer og indløst tilgodesedler, inden nøglen drejes om for sidste gang.