Guldkup hjulpet på vej af hedebølgen

Esbjerg: Hedebølgen har åbnet vejen for et mindre guldkup i Esbjerg.

Fire guldringe er stjålet fra en villa på Parksvinget torsdag morgen ved 08.00-tiden. Og alt tyder på, at tyven eller tyvene har begået guldkuppet via åbenstående vinduer her under hedebølgen.

Helt ironisk opdagede en beboer på Parksvinget, at en mand stod med armen ind gennem naboens åbenstående vindue. Da den formodede tyv ser sig afsløret, stikker han af i løb.

Og den årvågne beboer, der har anmeldt sagen til politiet, opdager så, at der også har været tyveri/indbrud hos ham selv, hvor der er stjålet fire guldringe heriblandt en ring med en sort sten, en ring med en grøn sten samt en ring med indgraveringen "Dvr".

Tyverier fra hjem, hvor vinduer og døre står åbne for at udlufte på grund af varmen, er meget almindelige, så man bør være opmærksom på risikoen for disse tyverier og især ikke lade vinduer stå åbne, når huset er forladt. /stok