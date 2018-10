Guldager Kro solgt til KFUM's sociale arbejde

Kroen, der ligger i stille og rolige omgivelser i Guldager Stationsby, indrettes til et pensionat for kvinder i livskrise. Stormly lejer sig ind i lokalerne, og det er også Stormly, som skal betale den omfattende renovering.

- Jeg er godt tilfreds med de 3,4 millioner, for så mange bud var der heller ikke på kroen, og så er man jo nødsaget til at tage det, man kan få, siger Bjarne Brandt, som nu siger farvel til mange timers arbejde hver uge.

Det er direktøren i EDC Erhverv, Karsten Lindgård Jensen, som har formidlet salget af kroen, som ligger i stille og rolige omgivelser i Guldager Stationsby, tæt på Guldager Plantage og skråt overfor togstation, hvorfra der også går bus. Kroen var sat til salg for knap fire millioner kroner og er solgt for 3,4 millioner, og overtagelsen sker pr.1. november, efter at byggetilladelsen kom fredag den 28. september.

Guldager Kro, som ligger på Guldager Stationsvej 104, har været til salg siden januar 2017, men kommer i fremtiden til at huse i alt 18 kvindelige beboere i den ene eller anden form for livskrise.

Esbjerg: Den 64-årige Bjarne Brandt fra Hjerting kan nu kalde sig tidligere kroejer, idet han har solgt Guldager Kro til KFUM's sociale arbejde, som så lejer kroen ud til pensionatet Stormly, som også skal betale renoveringen. Stormly har siden 1971 ligget i et villakvarter på Jerrigsvej i Sædding, men flytter formentlig til maj næste år.

Et godt formål

- Det var mit ønske, at kroen ville blive solgt til en person, som ville drive kroen videre, men når dette nu ikke er tilfældet, er det godt, at stedet bliver brugt til et godt formål, siger Bjarne Brandt. Han har været i branchen i omkring 48 år og er udlært på Hotel Esbjerg. Bjarne har været på Guldager Kro i cirka 43 år, heraf de 16 sammen med Leif Rasmussen. I de første otte år på kroen var han køkkenchef, mens han har været ejer siden 2000.

Bjarne Brandt har også leveret mad til en række pensionister, men har fået den ordning med Årre Kro, at den overtager leverancen til de pensionister, som måtte ønske det.

Også forstander Ann Loft fra Stormly er godt tilfreds med handlen, selv om den omfattende renovering måske kan løbe op i nærheden af den samme sum som købsprisen.

- Vi håber at komme i gang med renoveringen i november eller december, og at stedet er klar til at tage imod beboere fra maj 2019, siger Ann Loft.

Stormly har i øjeblikket 13 beboere, men får altså fra maj næste år plads til yderligere fem kvinder. Beboerne hos Stormly er i gennemsnit mellem fem og otte måneder på stedet.

- Den væsentligste årsag til, at vi flytter, er at vi mangler plads til flere beboere, mødelokaler og aktiviteter af kreativ art, siger Ann Loft.