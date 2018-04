Guldager Kro skal huse kvinder i livskrise

Esbjerg: Siden 1971 har KFUMs Sociale Arbejdes pensionat for kvinder, Stormly, ligget i et villakvarter på Jerrigsvej i Sædding.

Men nu kan pensionatet holde flyttedag til Guldager, for med en beslutning i Plan & Miljøudvalget er der grønt lys for, at KFUMs Sociale Arbejde kan købe kroen, der har været til salg i mere end et år, og indrette pensionat for i alt 17 kvindelige beboere i den ene eller den anden form for livskrise.

Baggrunden for ønsket om at rykke Stormly er, at pensionatet ønsker mere plads til kreative aktiviteter, ligesom beboerne "gerne vil kunne gå lange ture i naturen omkring Guldager".