Guldægget i Hjerting får bøde for åben toiletdør

To gange inden for halvanden måned kom fødevarekontrollen på besøg hos Guldægget i Meny i hjerting, og begge gang stod døren åben til bageriets personaletoilet. Selv om der er cirka ti meter mellem toilettet og produktionen, får Guldægget en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner

"Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra toiletterne til lokale, hvor der håndteres fødevarer. Følgende er konstateret: Dør til toilet forrum samt toilet stod åbne under tilsynet. Der var dermed direkte adgang til bageriet fra toilet, og til opbevarings emballage."

Årsagen til, at Fødevarestyrelsen går kontant til værks, er, at det selvsamme problem blev indskærpet godt en måned tidligere. Af kontrolrapporten fra dengang fremgår det, at:

Hændelsen sker efter den daglige produktion er indstillet og midt i et vagtskifte - personalet klæder om i forummet til toilettet, men regler er som regler er, og jeg er naturligvis smadderærgerlig over det, som er sket.

Har monteret dørpumpe

Ifølge Mark Mikkelsen, indehaver af Guldægget, er der cirka ti meter fra produktionen, hvor brødet tilvirkes og bage til toilettet via en gang og et forrum, men det ændrer ikke ved, at hændelsen bare ikke må ske, anfører Mark Mikkelsen.

- Hændelsen sker efter, den daglige produktion er indstillet og midt i et vagtskifte - personalet klæder om i forummet til toilettet, men regler er, som regler er, og jeg er naturligvis smadderærgerlig over det, som er sket. Der er tale om en menneskelig fejl, og det sker, døren er ikke blevet lukket. Jeg vil dog også gerne understrege, at dette intet har med dårlig hygiejne eller rengøringen at gøre, og vi har aldrig før modtaget en sur smiley, lyder det fra Mark Mikkelsen.

Han fastslår samtidig, at en lignende hændelse aldrig kommer til at ske igen, idet man har fået monteret en dørpumpe, så døren nu lukker af sig selv.

Guldægget rykkede sidste år til Hjerting med egen bager, da Meny-forretningen åbnede. I forvejen driver Guldægget café på Torvet i Esbjerg samt i West End-ejendommen på hjørnet af Stormgade og Kongensgade. Også Guldbageren i Nørregade er i familie med Mikkelsens lille bagerimperium.