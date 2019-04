Stilen fra VK Bygs huse er moderne og funktionalistisk. Her et stort parcelhus. Pr-foto

15 tæt-lave enfamiliehuse står til at blive revet væk, næsten inden Byggefirma VK Byg i Tarp er kommet i gang med at bygge i Sønderris bag Rema 1000.

Esbjerg: 15 tæt-lave enfamiliehuse skyder snart op i Vandmandens Kvarter i Sønderris bag Rema 1000. Der bliver to typer huse til 2,2 og 2,45 millioner kroner i anslået pris. Det er Byggefirma VK Byg i Tarp, som opfører husene. - Det er et godt projekt for os. Og husene får en rigtig central beliggenhed, siger direktør Vagn Kristensen fra VK Byg. I øjeblikket arbejder maskinerne på grunden, hvor Sønderris Centret er revet ned for et par år siden. En gammel kælder skal renses op og opfyldes korrekt, og hele grunden ryddes op, så byggeriet kan gå i gang, formentlig i denne uge, når byggetilladelsen er i hus, fortsætter Vagn Kristensen.

Udstillingshus VK Byg: Oprindelig startet som Byggefirmaet Vagn Kristensen. I forbindelse med et planlagt generationsskifte ændrede virksomheden navn til VK Byg.



Udstillingshus: Fritliggende pcacelhus i Myrtueparken 43, 6710 Esbjerg V. Her kan design- og byggedetaljer ses, som også vil kunne ses i de kommende tæt-lave boliger i Sønderris.

En computertegning af VK Bygs udstillingshus i Myrtueparken. Den ensidige taghældning går igen i alle husene i Sønderris-byggeriet. Firmaet får fremstillet præcise computertegnet, møbleretog fotolignende salgsmateriale, når alle detaljer omkring byggeriet er fastlagt. Pr-foto

Huse i et plan med moderne tagkonstruktion Husene bliver et plan med ensidig taghældning, så beboerne får moderne skrå lofter i hele huset. - Det giver en god lofthøjde på op til fire meter, men ingen indbliksgener for naboer, fordi alle husene er etplans, fortæller byggefirmaets direktør. VK Byg bygger dobbelthuse og fritliggende huse i størrelsen 103,5 og 124,5 m², alle med carport. Bebyggelsen opføres i tegl, og taget med den ensidige taghældning får tagpap og listedækning. Carportene opføres med sort træbeklædning. Der findes en lokalplan for området, der giver mulighed for boligbyggeri, men projektet er sendt til partshøring og naboorientering, fordi projektet ikke overholder alle krav i lokalplanen. Teknik & Miljøafdelingen ved kommunen forventes dog at give dispensation. - Når nabohøring er afsluttet, og der er styr på alt med byggetilladelser, går vi i gang med soklerne. Og byggeriet ventes færdig omkring årsskiftet, siger Vagn Kristensen. Firmaets mål er, at alle huse skal stå færdige og indflytningsklare samtidig.

Meget, meget populært Salget af husene Vandmandens Kvarter 11-39 starter op om en måneds tid, hvor folk kan blive skrevet op. Nogle har allerede tegnet sig for et hus. - Sønderris er et meget, meget populært sted at bo. Vi bygger de store parcelhuse til 3-4 millioner kroner på Erisvænget, og vi har bygget rigtig mange på Uranusvænget. Men de nye tæt-lave kommer til at ligge rigtig godt ved Rema 1000, busstoppestedet og kort til skole og hallen, siger Vagn Kristensen, som for omkring 40 år siden var med til at bygge nogle af de første parcelhuse på en mark i Sønderris. - Børnene er flyttet hjemmefra hos de første beboere, og de har måske nu lyst til en moderne energivenlig bolig samme sted, og der passer vores små 104 kvadratmeters huse fint. Folk i Sønderris er utrolig glade for at bo der.

35 millioner skal hentes hjem Vagn Kristensen købte byggegrunden af Sønderris Centrets tidligere ejer, KFI Erhvervsdrivende Fond, sidste år i sommerferien. Og nu kan projektet til en salgspris på 34-35 millioner kroner endelig blive virkelighed. - Det har været lidt omstændeligt, men det er ikke hver dag, man finder jord til sådan en projekt, siger han. Vagn Kristensen og VK Byg bygger 15-20 huse årligt, og han kan godt glæde sig over guldægget i Sønderris, selv om han har bygget huse i 47 år. - Det er stadig sjovt, det her projekt er fint og dejligt. Vi overlever ved at lave godt byggeri, for man kan ikke dumme sig, hvis man arbejder i et lille område.