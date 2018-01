Guld fra gemmerne skiftede hænder i Kvaglund

ESBJERG: Pibe-tøjdyr blev testet med et tryk på maven. Glasskåle blev slået på med en negl for at fornemme kvaliteten. Sandaler blev prøvet på med støn og grin. Og så blev der forsøgt pruttet en masse om prisen.

Et godt renommé

- Vi er altid godt besøgt i januar, men i år har det da virkelig været fantastisk. Måske er det kombinationen af godt vejr med høj sol og lidt skarp kulde. En lørdag i april ville det have været dårligt vejr, som for januar bliver det karakteriseret som godt vejr af folk, og de kommer ud, siger Erik Weiss, der hjælper til omkring markedsføringen af loppemarkedet og flere andre ting.

Det er halbestyrer Carsten Hille, der er tovholderen bag arrangementet, men da JydskeVestkysten ikke kunne træffe ham for en kommentar, fortæller Erik Weiss, hvad hemmeligheden bag markedets succes - måske - er.

- Vi har et godt renommé, og så gør vi et stort stykke arbejde for at få kommunikeret ud, at loppemarkedet finder sted. Jeg tror, det er det, der trækker folk til. Og så keder de sig måske også lidt her oven på julen og trænger til at komme lidt ud, siger han.