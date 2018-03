Gul fagforening går i sort

Det Faglige Hus, der har hovedsæde i Esbjerg, lander et overskud på 21 millioner kroner i 2017. Det er et fald fra året før, men er tilfredsstillende, siger fagforeningen.

I almindelige vendinger betyder "kapitalforvaltning" i dette tilfælde ekstraordinære indtægter fra salg af byggerettigheder og grunde ved eksempelvis Teglværksgrunden i Esbjerg, som gjorde regnskabet for 2016 ekstraordinært godt. Hvad angår den primære drift er resultatet for 2017 på højde med 2016.

- Resultatet for 2016 var i høj grad præget af ekstraordinære høje indtægter fra foreningernes kapitalforvaltning. Dertil kommer, at vi i 2017 har skruet op for markedsføringen. Det har været en fornuftig disposition i og med, at vores medlemstal voksede med 12.600 medlemmer netto, men eftersom nye medlemmer ved indmeldelse i fagforening og a-kasse er kontingentfrie i fagforeningen det første halve år, slår vores vækst først igennem i disse regnskaber her fra 2018, siger administrerende direktør i Det Faglige Hus Brian Elsted Hansen.

Esbjerg: Den såkaldt gule fagforening Det Faglige Hus kan nu offentliggøre et regnskab, der lyder på sorte tal. Helt præcist er overskuddet for regnskabsåret 2017 på 20,9 millioner kroner mod 28,5 millioner kroner året før.

Målet er ikke penge

- Foreningerne i Det Faglige Hus er ikke skabt for at tjene penge, men for at give medlemmerne en ordentlig service og faglig hjælp. Vi sørger for at øge foreningernes egenkapital i takt med medlemsvæksten, så er vi klædt på til uforudsete poster, siger Brian Elsted Hansen.

Landsformand Johnny Nim tilføjer, at også fagforeningerne er godt rustet til økonomiske udfordringer, for eksempel hvis der kommer en konflikt, og nogle af Det Faglige Hus' medlemmer forhindres i at passe deres arbejde og søger om konfliktstøtte. Alle regnskaber er godkendt uden bemærkninger i de respektive hovedbestyrelser, og de er blevet lagt frem for medlemmerne på generalforsamlinger og årsmøder i hovedstaden, Ringsted, Aalborg og Esbjerg.