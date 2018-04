Guitarstjerner gæster Esbjerg

November måned kommer til at stå i guitarernes tegn på Tobakken i Esbjerg, hvor to af de største stjerner lægger vejen forbi.

Esbjerg: Guitarentusiaster kan godt begynde at glæde sig og sætte krydser i kalenderen under November-bladet.

Tobakken i Esbjerg kan nemlig præsentere hele to af de helt store stjerner på guitar med blot 14 dages mellemrum.

Først er det Robert Cray Band fra USA, de går på scenen den. 1. november.

Cray er at regne for et af verdens allerstørste navne indenfor bluesgenren. Han er en legende både som guitarist og sanger, og han er femdobbelt Grammyvinder og kommer med bagagen fuld af blues og soulmusik.

Han blev af selveste B.B. King udnævnt som en af vor tids største artister, og King mente, at bluesmusikken blev efterladt i gode hænder ved Robert Cray.

Cray har 17 pladeindspilninger, over 10 millioner solgte albums og tusindvis af udsolgte koncerter på bagen. Det seneste album "Robert Cray & Hi Rhytm" udkom sidste år og har klaret sig rigtig godt. Det er det amerikanske band Kingsborough, der skal varme op for Robert Cray på Tobakken i Esbjerg.