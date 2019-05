Gryden, der ikke kom i kog

Traditionen tro dannede Grydens græsvolde rammen om et 1. maj-arrangement i Esbjerg. Der var røde faner, samfundskritik og skåltaler i lange baner. Men fremmødet dertil var ikke noget at råbe hurra for. Der mangler solidaritet, sagde en af Esbjerg

Så er spørgsmålet blot om, de var kommet alligevel. For er det sagen eller vejret, man kommer for? Var det sket for 100 år siden, var der måske ikke noget, der hed barns første sygedag, seks ugers ferie eller 37 timers arbejdsuge.

Kun 3-400 mennesker er mødt op til arrangementet i Gryden. Dog skal det siges, at vejret har set bedre dage dette forår. Grå himmel og otte grader koldt fremmede heller ikke lønmodtagernes lyst til at fejre arbejdernes internationale kampdag i 120-året for septemberforliget. Den første aftale mellem arbejdsmarkedets parter, der står som grundlaget for overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Mens det er 1. maj i 120-året for septemberforliget, er det 1. maj for første gang i nyere tid uden LO. Landsorganisationen måtte lade livet til fordel for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter fusionen mellem LO og FTF. Det gik heller ikke ubemærket hen hos arrangementets første taler.

Det er spørgsmålet, der trænger sig på, når man går rundt blandt 3-400 øldrikkende og hotdogspisende 1. maj-deltagere. Her er også 3F'ere og Dansk Metal-arbejdere - eller blot - det sidste levn fra den danske arbejderklasse, der i gamle dage var så magtfulde på arbejdspladserne, at man ikke turde andet end at stå i forening med sine kolleger.

Solidaritet er en mangelvare

Med til 1. maj-arrangementet har Anette Friis kampfællen Lone Hellegaard Christensen, der er medlem hos Socialpædagogernes Landsforbund. Hendes røde, karakteristiske proptrækkerkrøller passer godt til de røde faner. Et match, der havde fortjent en solstråle eller to.

- Vi er her hvert år. Vi er her for at stå sammen for fællesskabet. Både det fagpolitiske og for dem, der er for svage til selv at give deres mening til kende. Det handler for mig om at støtte op og være solidarisk, siger Lone Hellegaard Christensen i et engageret toneleje.

Begge medgiver de, at fremmødet er tamt ved dagens arrangement.

- Vejret er også rigtigt dårligt i dag, så her plejer at være flere. Men tiden er blevet en anden i dag. 1. maj bliver opfattet som noget gammeldags. Man ved ikke, hvad 1. maj står for. Dét kan man også se ved, at her er flest fra de lidt ældre generationer, mens der i dag er en tendens til, at det anses for en fridag, fortæller Annette og Lone, der som følge af 1. maj begge havde fri klokken 12.00.

Et frirum, de brugte til at gå i 1. maj-demonstration fra Torvet i Esbjerg og ud til Gryden.