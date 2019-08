Grundlovsforhør: 48-årig mand kræves fængslet for trusler mod politiet

Grundlovsforhør i Esbjerg med 48-årig anholdt mand i sidste øjeblik. Han sigtes for at have udsendt trusler mod Esbjerg Politi på sociale medier, formentlig på Facebook.

Den 48-årige formodede gerningsmand bag de alvorlige trusler på sociale medier mod politiet i Esbjerg kræves varetægtsfængslet, mens sagen efterforskes.

Manden med tilknytning til Esbjerg blev anholdt klokken 13.02 onsdag og bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12.45 ved Retten i Esbjerg.

Han er sigtet for at have truet politiet med en form for vold efter straffelovens paragraf 119.

Det er en skærpende omstændighed at komme med trusler mod personer i offentlige tjeneste eller hverv. I værste fald kan disse trusler straffes med fængsel indtil otte år.

Trusler mod politimænd nævnes direkte som eksempel i paragrafferne om denne form for trusler om vold.