Grundloven blev fejret på tværs af partifarver

- Det er jo sådan set grundloven, der er skyld i, at vi kan afvikle et folketingsvalg på demokratisk vis. Jeg synes, at det i tider som disse er vigtigt at huske på, og at vi står sammen som danskere og værner om de privilegier og rettigheder, vi har med rod i grundloven. Derfor kan vi også mødes på tværs af partiskellene og de politiske uenigheder, som partierne har, siger Karin Schwartz, der repræsenterer Alternativet.

I Esehaven ved Hovedbiblioteket i Nørregade var syv partier gået sammen om et fælles arrangement med musik, sang, underholdning og taler, og de forskellige farver og partibogstaver blev glemt for en dag.

Lokale talere

Det var Karin Schwartz, der for et halvt års tid siden fik idéen til et fælles grundlovsarrangement, og der var hurtigt opbakning fra andre partier.

- Det har været en fornøjelse at planlægge, og alle har bidraget på forskellig vis. Vi blev enige om, at vores talere ikke skulle hentes ind udefra, men at vi ville have esbjergensere fra fire forskellige generationer til at give deres syn på grundlovens betydning, og det har været spændende at opleve. Med så fin opbakning håber jeg, at det kan blive et tilbagevendende arrangement. Flere partier har erfaret, at deres egne grundlovsarrangementer ikke har samlet ret mange mennesker, men når vi går sammen, så går det bedre, og det falder sådan set rigtig fint i tråd med grundlovens ånd, siger Karin Schwartz.