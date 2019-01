Igennem halvandet år har Esbjerg Kommune gentagne gange henvendt sig til Færdselsstyrelsen i et forsøg på at løse trafiksituationen vedrørende kørslen til Mandø. I lige så lang tid har Færdselsstyrelsen ignoreret henvendelserne, og forklarer nu, at man prioriterer andre og mere presserende opgaver.

Mandø: Til trods for, at Mandø er en væsentlig del af UNESCOs Verdensarv, Nationalpark Vadehavet og netop er blevet en del af Danmarks Naturkanon, og til trods for, at der har været både dødsulykker og manglende regelsæt for både hestevognskørsel og traktorkørsel, mener man hos Færdselsstyrelsen ikke, at det er nødvendigt at finde en løsning på trafiksituationen omkring kørsel i Vadehavet.

Det er essensen af en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået hos Esbjerg Kommune vedrørende korrespondancen mellem kommunen og Færdselsstyrelsen.

6. september 2017 blev der holdt et længe ventet topmøde mellem daværende borgmester Johnny Søtrup (V), politidirektør Jørgen Meyer og fire repræsentanter fra Færdselsstyrelsen med det formål at skabe sikker trafik til og fra Mandø.

Også Mandø Fællesråd bidrog med et indlæg, hvor man så traktorkørslen som den største udfordring, men parterne nåede ved mødet kun at aftale, at de skulle have et nyt møde.

Kontorchef hos Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach, understregede dengang vigtigheden af at få bragt orden på området, og at et opfølgende møde skulle holdes inden for en måned.