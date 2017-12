Grønt lys til store elmaster fra Endrup til grænsen

Fra Endrup til Idomlund ved Holstebro forstærker Energinet elnettet ved at udskifte den eksisterende 150 kilovolt luftledning. Fra Endrup til den dansk-tyske grænse vil Energinet etablere en helt ny, 400 kilovolt luftledning, mens det tyske selskab TenneT vil opføre en tilsvarende luftledning derfra til Niebüll cirka 15 kilometer syd for grænsen.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har givet Energinet grønt lys til at påbegynde to projekter, der udbygger det danske eltransmissionsnet med nye 400 kilovolt luftledninger fra Holstebro til grænsen. Begge projekter tager udgangspunkt i Endrup, hvor Energinet har etableret en ny, stor højspændingsstation.

Ikke fordi han ikke vil. Han ved det endnu ikke selv, men ved dog, at de kommer til at gå fra højspændingsstationen i Endrup til Tyskland.

Energinet vil høre borgerne

På projektets hjemmeside viser en blå streg på et kort uden detaljer i hvilket område, den nye luftledning vil blive etableret. Chefprojektlederen og hans team er nu gået i gang med at finde ud af præcis, hvor luftledningen kan bygges. Og det er en proces, som borgerne i området vil blive inddraget i.

- Det er først nu, vi skal til at finde ud af, hvor vi kan etablere den nye luftledning. Vi ved godt, at de nye luftledninger ikke er populære i områderne. Derfor vil vi gøre os stor umage med at finde de mest skånsomme løsninger og placeringer, siger Christian Jensen og tilføjer:

- Vi vil planlægge de konkrete linjeføringer af de to luftledninger i tæt dialog med de berørte borgere, lokalsamfund, interesseorganisationer og myndigheder.

Chefprojektlederen forklarer, at de nye luftledninger er nødvendige for en sikker elforsyning i Danmark i de kommende år. Danmark er ligesom hele Europa midt i en grøn omstilling af energisystemerne. Konsekvensen af mere vedvarende energi som vind-, sol- og vandkraft er, at meget mere strøm skal transporteres meget længere og over landegrænser. I Tyskland opfører de også en ny luftledning fra Niebüll til nord for Elben.

Inden Energinet fastlægger den endelige linjeføring, vil projektteamet afholde to runder med borgermøder for de berørte borgere og lokalsamfund. Christian Jensen forventer, at de første borgermøder vil blive afholdt i februar eller marts.