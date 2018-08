Grønt lys til produktionsstart på Horns Rev 3

Esbjerg: Mens Esbjerg må vente i spænding på, om forsommerens energiforlig sender endnu flere havvindmøller til Horns Rev ud for Blåvandshuk, har de første 49 kæmpemøller i Danmarks foreløbigt største og næste havmøllepark, Horns Rev 3, denne sommer fået vingerne på.

Og nu har Energistyrelsen givet havvindmølleparkens svenske operatør, Vattenfall, tilladelse til at producere el fra Horns Rev 3, mens der også er underskrevet en elproduktionsbevilling for havmølleparken.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

"Elproduktionstilladelsen må ikke udnyttes, før der er forløbet en 4-ugers periode fra meddelelsestidspunktet og dvs. tidligst fra den 7. september 2018," skriver Energistyrelsen i pressemeddelelse, hvorfor forventningen er, at strømmen vil begynde at flyde fra havmølleparken i september.

Det har dog tidligere været fremme, at arbejdet med at installere møllerne, som er leveret af MHI Vestas, forventes at vare til november, således at parken ventes i drift i starten af 2019.

Horns Rev 3 består af 49 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 MW. Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparken, oplyser Energistyrelsen i pressemeddelelsen.