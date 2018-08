Grønt boligområde på vej i Gl. Sædding

Esbjerg Byråd skal snarest beslutte, om et nyt plangrundlag, der skal bane vejen for nye boliger i Gl. Sædding, skal videre ud i offentlig høring. Ungdomsbo står bag byggeriet.

Det er planen, at 40 boliger skal etableres som tæt-lav bebyggelse som for eksempel dobbelthuse eller rækkehuse i den nord-østlige del af området, mens den sydøstlige del formentlig skal rumme 50 boliger som etageboliger fordelt på tre bygninger på fire-seks etager.

Planforslagene giver mulighed for at anvende området, der er på 2,8 hektar - eller 28.000 kvadratmeter - til i alt 85 boliger. Området afgrænses af Lyngvejs Ældrecenter og parcelhuse mod syd samt boliger i to etager mod henholdsvis nord og øst. Selve området består af flere ubebyggede områder, der har været anvendt som fodboldbane og som grønt område.

Men det er Plan & Miljøudvalget også helt indstillet på, og udvalget har netop sendt forslag til kommuneplanændring og en ny lokalplan til Esbjerg Byråd, der ventes at nikke ja til at tage næste skridt og sende materialet ud i offentlig høring.

Esbjerg: Der skal ændringer i plangrundlaget til, hvis Ungdomsbo skal have opfyldt ønsket om at bygge nye boliger i Gl. Sædding ved Strandvænget.

Lokalplanområdet ved Strandvænget ligger inden for kystnærhedszonen i Sædding og er placeret 350 meter fra kysten. Arealet er dog i dag udlagt som boligområde i kommuneplanen. Esbjerg Kommune vurderer, at kystnærhedszonen ikke udgør nogen forhindring, idet der ikke inddrages nye arealer, fordi der er tale om et område, der allerede er planlagt til boligområde.

Eftertragtet

Ifølge formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), er der tænkt meget grønt ind i lokalplanforslaget. Ud over, at det grønne beplantningsbælte mod nord delvist bevares, er nogle af de markante egetræer også sikret mod fældning. Derudover er der tænkt attraktive, grønne opholds-arealer ind i selve boligprojektet, siger hun.

Det er desuden indskrevet i lokalplanforslaget, at det fælles opholdsareal skal have en størrelse og udformning, der kan rumme en række aktiviteter såsom boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden, at det er til gene for de omkringliggende boliger eller aktiviteterne indbyrdes.

- Det er et kommende boligområde, der nok skal blive særdeles populært - det er tæt på vandet og de foreløbige planer ser meget indbydende ud. I udvalget forventer vi virkelig, at det bliver meget eftertragtet, siger Karen Sandrini.

Det er meningen, at nye beboere får indkørsel fra Strandvænget, hvor forvaltningen vurderer, at der kan etableres gode oversigtsforhold.