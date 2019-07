Grønnere skraldebiler på vej: Gammel kending vinder million-udbud

Esbjerg Kommune har underskrevet en syvårig affalds-kontrakt med en gammel kending. Den offentlige udbudsrunde resulterede i fem tilbud, og igen var Marius Pedersen billigst. Den samlede udbudspris endte på 51 millioner kroner.

Esbjerg Kommune: Marius Pedersen tager skraldet, men fremover vil det foregå på gas. Det er resultatet af et offentligt udbud, der netop er gennemført. Affaldsindsamlingen blev sendt i udbud for tre måneder siden, og da fristen udløb i slutningen af maj, var det indgivet fem tilbud på opgaven. Det primære tildelingskriterie var prisen, og eftersom Marius Pedersen gav den laveste pris og samtidigt opfyldte alle kontraktens krav, er det fortsat firmaets biler og mandskab, der får til opgave at indsamle de cirka 50.000 tons affald, som husstandene i Esbjerg Kommune generer på årlig basis. Kontrakten er først lige blevet underskrevet, og Teknik & Byggeudvalget bliver derfor først orienteret om resultatet på et møde efter sommerferien. Selvom udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S) derfor ikke er bekendt med kontraktens specifikke detaljer, er han glad for, at det er lykkedes at gennemføre et grønne udbud. - Vi er meget tilfredse med, at vores forsøg på en grønne affaldsindsamling ser ud til at lykkes. Vi havde skrevet nogle ret specifikke krav ind i udbuddet om en grønnere bilpark, og vi var spændte på at se, om det ville betyde, at der var sværere at få nogen til at byde ind. Det var heldigvis ikke tilfældet, siger Søren Heide Lambertsen.

Affaldsindsamling Esbjerg Kommunes nuværende kontrakt med Marius Pedersen A/S om indsamling af affald udløber den 30. september 2020. Derfor har opgaven været sendt i udbud, og det har givet anledning til at sætte krav om en mere miljørigtig bilpark. I Teknik & Byggeudvalget har man besluttet at diesel skal afløses af gas som drivmiddel. Det grønneste alternativ på markedet er el, men gas et mere driftssikkert valg, har man vurderet.Skraldebilerne i Esbjerg Kommune indsamler i dag restaffald ved cirka 55.000 husstande. Der indsamles årligt 30.000 tons dagrenovation. Derudover skal der hentes cirka 20.000 tons affald ved containergårde og indsamles papir/pap, haveaffald i bymæssige områder, miljøkasser og glas, metal og hård plast.

Grønnere biler Virksomheden Marius Pedersen er et kendt ansigt i bybilledet. Firmaets biler har været at finde i gaderne siden 2006. Her overtog Marius Pedersen dagrenovationen fra Meldgaard Miljø, der dog fortsat kørte i byområderne, inden Marius Pedersen efter et udbud i 2013 overtog opgaven i hele Esbjerg Kommune. Selvom vognmanden er den samme, er der dog flere ændringer på tapetet, når den nuværende kontrakt udløber den 30. september 2020. Udbuddet har givet anledning til at stille krav om en mere miljørigtig bilpark. Esbjergs skraldebiler vil derfor i fremtiden komme til at køre på gas. Fremtidens skraldebiler skal desuden gøres mere sikre. Derfor har man stillet krav om et lavere førerhus. Det giver chaufføren bedre udsyn og skal sammen med et bakkamera og et cyklistkamera mindske risikoen for højresvingsulykker. Derudover indeholder kontrakten en social klausul, der skal sikre, at mindst fem procent af de medarbejdere, der skal tage sig af opgaven, er ansat på særlige vilkår. Det kan for eksempel være personer i længerevarende ledighed eller medarbejdere med psykiske og fysiske begrænsninger.

Økonomien Den ny kontrakt gælder fra efteråret 2020 og løber i syv år med mulighed for to års forlængelse. I den periode bliver det Marius Pedersens opgave at indsamle restaffald ved cirka 55.000 husstande. Derudover skal der hentes affald ved containergårde og indsamles papir/pap, haveaffald i bymæssige områder, miljøkasser og glas, metal og hård plast. Marius Pedersens tilbud lød på 51 millioner kroner, og den pris er man i Esbjerg Kommune godt tilfreds med. - Prisen er meget tæt på den, vi betaler i dag. Vi får dog mere for pengene, fordi der i den nye kontrakt ligger der en række serviceforbedringer. Vi øger for eksempel tømningsfrekvensen på spandene til papir og pap og til genbrug. De bliver i dag tømt hver sjette uge, men vil i fremtiden blive tømt hver fjerde uge, forklarer kontorchef i Teknik & Miljø Dorthe H. Ibsen. Opgraderingen af skraldebilerne og skiftet fra diesel til gas forventes dog at påvirke renovationsbidraget med cirka 25 kroner om året. - For de penge får vi for det første en mere miljøvenlig skraldebil, men vi får også en forbedring af luftkvaliteten. Derfor mener jeg også, at pengene er givet godt ud, siger Søren Heide Lambertsen.