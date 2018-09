Grønne drømme sender de gule busser i begrænset udbud

Det er blevet tid til at sende den esbjergensiske busdrift i udbud. Grønne drømme får dog politikerne til at vælge en tidsbegrænset model i håb om, at man om to til fire år kan være klar til at skifte over til en mere bæredygtig model.

Esbjerg: I tråd med den kommunale målsætning om at nedbringe CO2-udslippet med 30 procent inden 2020, arbejder politikerne i Teknik & Byggeudvalget fortsat på at gøre Esbjergs gule bybusser grønnere ved at udskifte diesel med el.

- Man kan ikke undgå at være opmærksom på, at der sker noget med vores klima som følge af CO2-udledningen. Se bare på den sommer, vi har haft. Vi er alle nødt til at bidrage, hvis vi skal kunne overlevere en god jord til næste generation - det er vi også i Esbjerg Kommune, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide-Lambertsen (S).

Allerede i forrige byrådsperiode besluttede man at gå i gang med at undersøge, hvordan de tunge dieselbusser kan gøres mere miljøvenlige. I samme ombæring forlængede man Sydtrafiks kontrakt i et år for at købe sig tid inden næste udbudsrunde, hvor kommunen har mulighed for at indskrive specifikke miljøkrav i kontrakten. Men nu er tiden løbet ud, og hverken Sydtrafik eller kommunen er klar til en grøn omstilling.

- Der sker rigtig meget på det teknologiske område i øjeblikket, og derfor ønsker vi heller ikke at være absolutte firstmovers. Vi er nødt til at vente til vi kan finde en løsning, der er driftsikker og langtidsholdbar. Et skifte til el vil medføre en række anlægsomkostninger, fordi der skal etableres ladestationer. Det er ikke noget, man bare lige gør, siger Søren Heide-Lambertsen.