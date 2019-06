Grøn politiker på rød MZ-motorcykel: - Vi skal lykkes med klimaet

Edvard Korsbæk er en skæv folketingskandidat. Han stiller op for Alternativet, og han opfordrer alle til at stemme på "en god verden for dig, dine børn og børnebørn".

- Jeg vil gerne have en politisk kultur, hvor vi stoler på folk. I dag har de andre partier lært, at Alternativets grønne politik. Vi vil være med til at gøre tingene bedre, siger Edvard Korsbæk. Foto: Lars Stokbro

Gået forbandet godt

Også hans egen 64-årige historie rummer opbrud. Han var søn af den døve drejer i Askov, fire af hans søskende blev også tunghøre, og selv mistede han det meste af sin hørelse som toårig, da hans mor ville lave kaffe på et gammelt gaskomfur, og det hele eksploderede med et kæmpebrag. Som 15-årig blev han smidt ud hjemmefra og har klaret sig selv siden.

På den lidt kortere bane ærgrer han sig over, at han ikke stillede op til byrådsvalget i Esbjerg for Alternativet for to år siden, da det viste sig, at partifællen Karin Schwartz manglede 82 stemmer i at komme ind.

- De stemmer kunne jeg godt have trukket, mener han.

Han er gift med tyskeren Tudlik Wiese, som for 25 år siden bragte to børn ind i familien, som nu også snart består af fire børnebørn.

Hos Alternativet er det partiets tre bundlinjer, der trækker: Den sociale, den grønne og den økonomiske.

- Vesteuropa er styret af den økonomiske bundlinje, og det er gået forbandet godt. Men hvor har det ført os hen? Vi har en ufattelig mængde stress, og jeg tror ikke, at det er rigtig at optimere på økonomi.

Sker det uventede, at han kommer i Folketinget, er han klar til at rykke til København og satse på ordførerskaber om iværksætteri, kultur, religion og selvfølgelig den grønne omstilling.

- Og så er uddannelse og kultur pokkers vigtigt.