- Vi har god erfaring i at håndtere den slags situationer. Det er klart, at varmen giver lidt ekstra arbejde, men det er forventeligt. Og vi gør et stort stykke arbejde for at passe på vores gæster, siger sikkerhedsansvarlig for Grøn Koncert Christian Sejlund.

Sociale medier og sikre rammer

Han fortæller, at Grøn Koncert har lavet mange praktiske foranstaltninger, der gør det muligt at håndtere varmen så godt og sikkert som muligt.

Man bruger i høj grad de sociale medier til at opfordre gæsterne til at drikke vand, bruge solcreme, samt iføre sig sommertøj og hat. Desuden har man lavet store solsejl på pladsen, hvor folk kan finde skygge, og så har man mulighed for at fordoble antallet af vandposter på pladsen, hvor gæsterne gratis kan hente vand.

- Vi er gode til at fortælle folk, at de skal være forsigtige. Og så har vi forsøgt at skabe nogle rammer, hvor man er i sikkerhed. Vi har et omfattende beredskab med både læger, behandlere, førstehjælp og øvrigt sikkerhedspersonale. Så vi føler os rustet til at tage imod de varme gæster. Og vi er sikker på, at de får en festlig og god oplevelse med et godt formål for øje, siger Christian Sejlund, sikkerhedsansvarlig på Grøn Koncert.

Grøn Koncert starter torsdag klokken 13.00, når koncertpladsen åbner og slutter igen klokken 21.30, når pladsen lukker. I løbet af dagen vil det være muligt at overvære koncerter med kunstnere som Dizzy Mizz Lizzy, Carpark North og Anne, Sanne Lis. Der er stadig billetter til salg.