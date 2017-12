Gredstedbrodreng er gået solo som grafisk designer

Gredstedbro: Thomas Nissen, der er opvokset i Gredstedbro og har boet der i mange år, har grafisk design som sin helt store passion, og derfor falder det ganske naturligt, at han nu har startet sin egen virksomhed netop inden for den genre. Polytho Design har et par måneder på bagen, og i den tid har Thomas Nissen allerede haft en del at lave.

- Det er fedt at nørkle med noget, så det bliver pænt, og det ville være fedt, hvis jeg ville kunne leve af den her hobby. Jeg er fortrøstningsfuld omkring, at 2018 bliver et travlt år for mig, siger Thomas Nissen, der allerede har hjulpet Skiltefabrikken.nu og PvH Finér.

- Jeg kan hjælpe virksomheder med logoer, grafiske elementer, brochurer og meget andet på både print og web, tilføjer han.

Thomas Nissen har planer om, at hans virksomhed skal dække Ribe og Gredstedbroområdet.

- Det område omfatter et stort marked for min virksomhed, og jeg vil også gerne finde et kontor i området, hvor jeg kan arbejde ud fra, siger Thomas Nissen, der i dag arbejder fra hjemmet i Gredstedbro.

Thomas Nissen er 33 år, har en bachelor i medialogi og er ellers autodidakt i grafisk design. Han har tidligere haft Muzeo Design sammen med fire andre, og i sin fritid driver han desuden firmaet Tom&Lou, der laver plakater.