Gredstedbro vil stadig ikke have overbygningsskole

Forældregruppe til elever på Gredstedbro Skole har skrevet brev til skoleleder og politikere, hvori de slår fast, at de fortsat er imod planerne om en overbygningsskole i Ribe, som betyder, at eleverne fra 7. til 9. klasserne skal flyttes fra deres lokale skoler.

GREDSTEDBRO: I Gredstedbro er de alt andet end lune på tanken om at miste de ældste klasser - 7.-9. klasse - på deres lokale folkeskole. En forældregruppe, som repræsenterer forældre på alle klassetrin på Vadehavsskolen afdeling Gredstedbro har således sendt et brev til skoleleder Anita Jørgensen, til skolebestyrelsen for Vadehavsskolen og til politikerne i kommunens børn- og familieudvalg, hvori forældrene fortsat argumenterer for, at overbygningen bevares på de lokale folkeskoler.

Samtidig slår forældregruppen fast, at de på ingen måde er blevet hørt. Heller ikke efter, at politikerne i forbindelse med sidste års budgetvedtagelse besluttede at sætte projektet med en overbygningsskole på stand by.

- Nej, vi har intet hørt siden det møde, der blev holdt den 30. august sidste år på vores skole. Så vi er ikke på nogen måde blevet involveret i den proces, som vi efterfølgende har kunnet se omtalt i avisen, senest i februar i år. Her kunne vi se, at et nedsat udvalg skal komme med en indstilling til politikerne - og at det skulle se i april eller maj i år. Det er jo lige op over, og så undrer det os da, at vi som forældre til elever på Gredstedbro Skole ikke har fået nogle informationer eller er blevet hørt, siger Ingrid Ryberg Lauritzen, som er én af 17 forældre, som er med i Styregruppen mod sammenlægning af overbygningen på Vadehavsskolen.