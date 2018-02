Gravholt debuterede med pokalsejr i Kolding

HÅNDBOLD: Spændingen var helt som ventet ikke en del af oplevelsen, da Team Esbjerg onsdag aften avancerede i pokalturneringen med en sejr på 40-15 over Kolding IF's 2. divisionshold.

Kampen gav samtidig debut til Mette Gravholt, der er vendt hjem fra tysk håndbold, og Gravholts comeback til dansk håndbold blev et ganske stilfærdigt et af slagsen. Lidt mere end 200 tilskuere var kommet for at følge pokalkampen. Mere attraktive var de mange Team Esbjerg-stjerner åbenbart ikke sådan en onsdag aften, hvor Estavana Polman blev sparet.

Egentlig var det jo også det lokale 2. divisionshold, der havde den mest vindende spiller på holdkortet. 43-årige Rikke Schmidt passer målet for Kolding, og selv om det snart er 18 år siden, hun vandt sin første af to OL-guldmedaljer, har hun stadig lysten til at spille håndbold - om end både hendes eget og holdkammeraternes niveau er et helt andet end dengang, hun spillede for blandt andre landsholdet og KIF's ligahold samt Slagelse, som hun to gange vandt Champions League med.

Men Rikke Schmidt kan stadig stå på mål. Faktisk var hun noteret for fire redninger efter de første fem minutter, hvor stillingen var 1-1.

Louise Andresen havde bragt hjemmeholdet foran 1-0, men det var også den eneste føring, værterne fik i den kamp.

Hvad Team Esbjerg kan få ud af Mette Gravholt i de kommende måneder er noget nær umuligt at give et seriøst bud efter en pokalkamp, der mest af alt var en let gang træning for Team Esbjerg. Gravholt fik sin første afslutning reddet af Rikke Schmidt, og kort efter afleverede Kristina Liscevic direkte i ansigtet på Gravholt.

Herefter blev det bedre og bedre, og kampen var en lejlighed til at få Gravholt justeret ind i en fremskudt rolle i et 5-1 forsvar.