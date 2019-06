Gratis morgenmad til skolebørn i Esbjerg gavner læringen

I mere end et år har eleverne på Præstegårdsskolen Urban haft mulighed for at spise gratis morgenmad på skolen. Tilbuddet har en positiv effekt på eleverne, og skolelederen ser frem til at fortsætte og måske udvide tilbuddet.

- Nu får flere børn en god start på dagen, fordi de spiser morgenmad. De er mere læringsparate og velbefindende, og på den måde bliver det også nemmere at gå i skole og modtage læring. Der er også elever, som bare profiterer af at komme tidligt og få en rolig og hyggelig start på dagen, siger Steffen Lawaetz, skoleleder på Præstegårdsskolen Urban.

Præstegårdsskolen Urban oplevede før, at nogle elever mødte ind til undervisningen uden mad i maven, og derfor så skole Fødevarebankens tilbud som et godt samarbejde.

Bekæmpelse

Fødevarebankens mål er at bekæmpe madspild og madfattigdom. Organisationen får doneret maden fra blandt andre Coop, Arla, Aarstiderne, Lidl, Aldi og Dagrofa. Maden kan have beskadiget emballage, fejl i etikken, stamme fra overproduktion eller være sæsonvarer, som har været svære at sælge. Derfor er det mad, som ikke fejler noget, men som butikkerne ikke kan sælge.

- Fødevarebanken leverer alt mulig mad, og det er ret tilfældigt, hvad det er. Men folkene kommer kun med noget, som de mener, kan give mening for vores morgenmadstilbud. Det kan godt være, at vi udvider samarbejdet, så vi også tilbyder et eller andet i en af pauserne. Men vi har ikke nogle konkrete planer på tegnebrættet. Men vi kan sagtens se, at det bare er et rigtig godt tiltag, siger Steffen Lawaetz.

I begyndelsen var det kun de yngste klasser på Præstegårdsskolen Urban, der kunne få gratis morgenmad, men nu gælder tilbuddet hele skolen. Der er gennemsnit 50 - 60 elever ud af de i alt 350, der starter dagen med morgenmad på skolen.