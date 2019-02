Gratis kurser i Esbjerg til folk der vil redde liv

Esbjerg: I øjeblikket arbejder man landet over på at etablere et korps af frivillige førstehjælpere, der via en tilkaldeservice informeres om at rykke ud til en person med hjertestop tæt på ens bopæl.

Region Syddanmark og Region Sjælland samarbejder med Dansk Folkehjælp om at få uddannet de frivillige førstehjælpere og har allerede nu mere end 1.600 frivillige førstehjælpere, som kan rykke ud til hjertestop i hele Syddanmark. Selv om det lyder af mange frivillige, er der brug for flere hænder for at hjælpe flest mulige borgere, der rammes af hjertestop i regionen. Målet er at nå op på 10.000 syddanske frivillige førstehjælpere.

Har man en opdateret førstehjælpsuddannelse, kan man uden videre blive tilknyttet - og ellers kan man nu melde sig til et gratis kursus i Esbjerg. Så snart man har fuldført kurset, optages man som førstehjælper i Danmark Redder Liv.

Man finder detaljer om kurser på hjemmesiden www.redderliv.dk