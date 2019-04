Gratis gadeteaterfestival vender tilbage til Esbjerg

Esbjerg: Der er godt nyt for alle kulturelskere. Til sommer kan Esbjerg-borgere i alle aldre igen glæde sig til en anderledes teateroplevelse, når Danmarks Internationale Gadeteaterfestival vender tilbage for femte gang. Allerede nu er festivalen klar til at løfte sløret for de endelige spilledatoer, der i år bliver fra 12. til 17. august.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra festivalen.

Ligesom tidligere år består programmet af 11 forestillinger, der spiller gratis forskellige steder i det offentlige rum. Børn og voksne kan opleve noget af det bedste indenfor internationalt gadeteater med forestillinger fra Frankrig, Spanien, Holland, Canada, Australien, Chile og Argentina.

- Ligesom tidligere år har vi samlet forestillinger fra forskellige genrer, siger festivalleder Zelis Niegaard

- Man kan for eksempel opleve mekanisk virtual reality-teater for én tilskuer ad gangen. Der kommer en intim miniatureforestilling fra Australien, og en kæmpestor farverig gadeparade fra Spanien. Det er endda muligt selv at deltage i en danseforestilling sammen med en fransk gruppe.

Forestillingerne vil primært foregå om eftermiddagen. Det endelige program med spillesteder og tider offentliggøres i løbet af de næste par måneder.

Danmarks Internationale Gadeteaterfestival har eksisteret siden 2013 og afholdes som en del af Esbjerg Festuge. Udover Esbjerg besøger festivalen også ni andre kommuner på Sjælland og i Jylland til sommer. Det er muligt at holde sig opdateret på festivalens Hjemmeside, Facebook og Instagram.