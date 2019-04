Granat fundet på Fanø

En hundelufter gjorde sig lørdag den 27. april et noget usædvanligt fund, da hans hund opdagede en mortergranat i klitområdetvest for Nordby. Det skriver Ekstra Bladet.

Fanø: Fanøs landbetjent blev lørdag kaldt ud til et opsigtsvækkende fund i form af en mortgranat, som en hundelufter var stødt på, da han gik tur med hunden.

Landbetjent Chris Gade blev kaldt til klitområdet vest for Nordby klokken 15.30. Han sørgede for, at ingen kom i nærheden af granaten, mens han afventede et bombehold fra Skive, der skulle tage sig af mortergranaten.

- Det er en mortergranat. Den er formentlig tilbage fra krigens tid, siger Chris Gade til Ekstra Bladet.

Senere på dagen dukkede bombeholdet fra Skive op. De sprængte granaten væk klokken 19.50.

- Den lå som en lille rusten plet ved siden af en sti. Så det var tilfældigt, at en hundelufter kom forbi, og at hunden var henne og lugte til den og kunne konstatere, at det ikke var en træstup, fortæller landbetjent på Fanø Chris Gade.