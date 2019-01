Grænsesti-projekt klar til borgermøde

Den idé, Henrik Præstholm(tv.), Ove Øllegaard, Ole Lindholdt og Andreas Andreasen for første gang præsenterede for offentligheden i maj 2016, går nu ind i den afgørende fase. I uge 9 afholdes der borgermøde for lodsejere og andre med interesse i projektet. Arkivfoto:

I uge 9 vil et af Genforeningsjubilæets fyrtårnsprojekter med en 30 kilometer lang vandrerute på Danmarks gamle grænse for første gang blive præsenteret for offentligheden i sin fulde udstrækning. Her vil der blive afholdt borgermøde for både berørte lodsejere og andre med interesse for projektet.

Ribe: Helt tilbage i maj 2016 fremlagde vandreentusiasterne Andreas Andreasen, Ole Lindholdt, Henrik Præstholm og Ove Øllegaard i JydskeVestkysten planerne om etableringen af et storstilet vandreprojekt langs Danmarks gamle grænse, der skulle stå klart til Genforeningsjubilæet i 2020. Initiativgruppen fik hurtigt opbakning fra daværende formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Anders Kronborg(S), der kaldte projektet for enestående. - Den energi og seriøsitet, de har lagt for dagen, den smitter. Og det tror jeg også den vil gøre rent politisk, sagde Anders Kronborg dengang, og man må sige han fik ret, for når kalenderen rammer 2019, starter arbejdet med stien for alvor, idet man her kan gøre brug af de 3,3 mio. kr., der blev afsat til projektet ved de kommunale budgetforhandlinger i efteråret. De fire herrers idé viste sig at være så god, at den blev udnævnt til et "fyrtårnsprojekt" i forbindelse med fejringen af genforeningsjubilæet i 2020, og det bliver en kombineret cykel- og gangrute med flere muligheder for rundture, og den kobles på Kongeåstien i nordøst og den nationale cykelrute 1 i vest.

Anlæg af grænsesti I anden halvdel af år 2019 og begyndelsen af år 2020 anlægges Grænsestien med tilhørende faciliteter.Stien indvies i forbindelse med festligholdelse af genforeningen omkring 15. juni 2020.

Stram tidsplan Stien løber både på eksisterende, mindre veje og på supplerende stianlæg for at binde den eksisterende infrastruktur sammen, og når kommunens Teknik & Byggeudvalg holder det første møde efter nytår 4. januar, så vil Grænsestien være på dagsordenen i forhold til, hvordan de 3,3 mio. kr. bruges bedst muligt over de kommende tre år. Beløbet dækker udgifter til etablering af grænsestolper, rutemarkering, stianlæg og informationstavler, mens ekstra tiltag som shelterpladser og informationshuse ikke er indeholdt i den kommunale finansiering. Arbejdsgruppen har derfor søgt om yderligere økonomisk støtte ved fonde og Friluftsrådet, hvor der trods flere positive tilkendegivelser endnu ikke er givet endeligt tilsagn. Projektet kører under en stram tidsplan styret af Esbjerg Kommune, og frem til midten af 2019 er der inddragelse af interessenter og tilpasning af det endelig projekt. Som en del heraf bliver der afholdt borgermøde i uge 9 i Ribe for berørte lodsejere med flere, hvor projektet også for første gang vil blive præsenteret for offentligheden i sit fulde omfang.