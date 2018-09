Gørding gør klar til stor jubilæumsfest

I mere end et år har en arbejdsgruppe forberedt den store jubilæumsfest, der holdes i Gørding lørdag 6. oktober, når Gørding Idræts- og Kulturcenter fylder 40 år. Og det bliver en dag med masser af aktivitetet for alle aldre.

- Der har været stor opbakning til arrangementet lokalt, og for os har det været vigtigt at lave en dag, der kommer alle hallens brugere til gode. Vi kunne have valgt at holde en stor fest om aftenen, men så ville det primært for de voksne, men vi ville have alle aldre med, siger Lars Møllgaard.

Derfor er også kun rimeligt, at hallen bliver fejret med et brag af en fest, når fødselsdagen fejres lørdag 6. oktober mellem kl. 10 og kl. 16 med masser af spændende aktiviteter fra de mange foreninger, der bruger hallen og dens mange faciliteter.

Gørding: Et medlem af den seks mand store arbejdsgruppe var med til indvielsen af Gørding Idræts- og Kulturcenter, da det blev indviet for 40 år siden, og siden dengang er den blot blevet en stadig større og vigtigere del af lokalsamfundet i Gørding.

Byens hal

Og det er stort program, arbejdsgruppen har stablet på benene. Der er sponsorløb på spinningcykel, der kører penge ind til Gørdinghallens Venner. Så kommer der modelflyvere fra Vejrup og viser, hvad man også kan bruge en hal til i vintermånederne, gymnastik med Æ' Jungs, floorball, håndbold, badminton, karate, stavgang, mountainbike og en springsal fyldt med hoppeborge for de mindste.

For blot af nævne nogle af aktiviteterne.

- Gørding Lourup IF er paraplyorganisation for en række sportsgrene, så vi bruger samtidig dagen som en form for reklame for de mange aktiviteter, vi har i Gørding, siger Helle Jahreis og forklarer, at der udover GLIF-aktiviteter også vil være events fra træningscentret, linedance-gruppen Dusty Boots og fra HockeySuserne, der er kørestolshockey, og som er den eneste klub af sin slags i hele landsdelen.

- Sognearkivet vil også være til stede og fortælle om byens og hallens historie, og alt i alt håber vi på en dag, hvor mange af byens borgere vil dukke op. Vi er jo hele byens hal og et sted, som mange synes er et rigtigt godt sted at være, siger Lars Møllgaard.