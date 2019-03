Gørding giver naturen en hånd - og den har brug for det

Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen foregår over store dele af Esbjerg Kommune søndag. Blandt andet i Gørding, hvor flokkevis af borgere her til formiddag ilede rundt med affaldssække

Gørding: Tomme øl- og sodavandsdåser, ditto cigaretpakker, containere til fastfood, en tom magnum-vinflaske på rampen til motorvejen. Mismodet og en sund portion skepsis over for menneskehedens evne til fornuftig tankevirksomhed kan hurtigt indfinde sig, når man lader et hurtigt blik glide over vejsider, grøftekanter og skovbunde i denne forårstid, hvor naturen kalder ud til nye oplevelser. Skrald, skidt og svineri skal man ikke lede længe efter, men for hvert affaldssvin er der heldigvis ofte nogle, der ikke er for fine til at samle op, og masser af borgere har hørt Danmarks Naturfredningsforening (DN) kalde søndag og dukker op ikke færre end 10 steder i Esbjerg Kommune, hvor lokale har arrangeret affaldsindsamlinger.

Indsamlingen Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Hvert år deltager over 100.000 danskere frivilligt og giver naturen en hånd.

I Esbjerg Kommune er der søndag gang i indsamlingen adskillige steder, blandt andet i Vejrup, Farup, Gredstedbro, Ribe, Gørding, Hjerting, Guldager, Terpager, Grimstrup og Sædding.

Foto: Martin Ravn Mange familier i Gørding afsatte søndag formiddag til at samle affald og gøre byen ren. Foto: Martin Ravn

Taknemmelig landmand I Gørding var nærmest den halve by i gang fra morgenstunden - grundejerforeningerne sørgede for deres egne områder, mens andre mødtes ved KFUM-spejdernes spejderhus på Sdr. Lourupvej i Gørding og bevæbnede sig med affaldsposer fra DN, inden de begav sig ud på de af spejderne og lokalrådet tildelte ruter. To af dem var Mary og Aage Holst, der ovenikøbet var dukket op en halv time før. Det var nu ikke bare iver - de havde set forkert på klokkeslættet, som Mary Holst leende forklarede spejdernes gruppeleder, Lilian Rasmussen, der ellers selv var dukket op i god tid for at tage imod. - I år er der ekstra fokus på cigaretskodder, men selvfølgelig også sodavands- og øldåser, sagde Lilian Rasmussen, hvilket igangsatte en debat om, hvor lang nedbrydningstid der egentlig er på disse to former for affald. Op til fem år for cigaretskodder og op til 500 år for aluminiums-dåserne, viste et google-tjek hos pålidelige kilder.

Foto: Martin Ravn Afsted ud på ruterne. Det er snart konfirmationstid, og så skal byen se ekstra flot og festlig ud. Men det pynter nu aldrig med affald i hverken naturen eller på gader og stræder. Foto: Martin Ravn

Svigermor og en halv knallert For spejderne er det ganske naturligt at passe på naturen og gå op i genbrug, men Lilian Rasmussen er også rent privat særdeles opsat på affalds-opdragelse. - Jeg har netop sammen med familien besøgt Økolariet i Vejle (et videns- og oplevelsescenter om natur, miljø, klima, energi, opfindelser og innovation, red.). Her kan man virkelig få en forståelse for, hvad affald gør ved naturen, sagde Lilian Rasmussen, mens Mary Holst indskød: - Så synes jeg, alle Gørdings skole-elever skulle tage derover - så kan de nemlig opdrage de voksne, når de kommer hjem igen, for jeg har indtryk af, at det er dér, den er gal. Der må simpelthen en holdningsændring til. Det ville da være dejligt, om vi også havde sådan et økolarium i Esbjerg Kommune, lød det fra Mary Holst. Godt 9.30 stimlede en større flok sammen om Lilian Rasmussen og med-arrangørerne fra Gørding Lokalråd, Henrik Berg og Jesper Jæger, og fik udleveret rigeligt med poser fra DN, så de på stedet kunne sortere det affald, de fandt. - Og hvis I finder noget større - en halv knallert eller en gammel svigermor i en hæk, så ring til Jesper eller mig, så henter vi, lød det fra Henrik Berg til forsamlingens moro. - Vi vejer affaldet, når vi er færdige - så må vi håbe, der er færre kilo end sidste år, for det er for mig et tegn på, at Gørding er blevet bedre, sluttede Lilian Rasmussen, inden børn og voksne satte kursen ud i alle retninger fra spejderhuset.

Foto: Martin Ravn Hvis man fra barnsben er vænnet til at holde naturen ren og aldrig smide affald, er der en vis sandsynlighed for, at man heller ikke smider tyggegummi, dåser og glasflasker andre steder end i dertil indrettede affaldsspande, når man bliver voksen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Cigaretskodderne skulle tælles, når indsamlingen var slut, for der var mulighed for at blive kåret som årets by af Danmarks Naturfredningsforening, hvis man samlede flest. Foto: Martin Ravn

Der var godt fyldt op af ivrige indsamlere ved KFUM-spejderne i Gørding søndag formiddag. Bagefter var der pølser og sodavand. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Mary og Aage Holst fra Gørding glædede sig til at give en hånd med indsamling af affaldet i og omkring Gørding. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.