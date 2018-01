Godt nytår til både hjemløse og habitter

- Det her er alle tiders. Her er god mad og god underholdning, og jeg er sammen med gode venner, som jeg holder af og deler en fælles baggrund med. Det er rart, at folk er blandede, så man ikke kan se, hvem der er hjemløs, og hvem der ikke er.

Pas på med besparelser

Marianne Paulsen spiste sammen med Tove Sørensen. Begge var begejstret for arrangementet og sagde:

- Det er dejligt at mødes med gamle venner. Gid de også ville lave noget lignende om sommeren...

Fra scenen holdt Lars Erik Johansen, bestyrelsesmedlem i foreningen Hjemløses Venner, der stod bag arrangementet, en nytårstale, hvor han mindede de fremmødte politikere om, at en kommune skal vurderes på den hjælp, den giver til dem, der har allermest brug for hjælp. Han advarede byrådet imod at komme med flere besparelser.

Den udmelding fik borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fat i. Han nød tydeligt mangfoldigheden i salen og de mange håndtryk og glade, spontane nytårshilsener, han fik fra både høj og lav. Direkte adspurgt om det med besparelser sagde han efter talen:

- Der var mange besparelsesforslag på bordet, da vi lagde budget, men der er ikke lagt besparelser ind i budgettet i den budgetperiode, vi står og kigger ind i. Det glæder mig at se ved de her nytårskure, at både frivillige og erhvervslivet bakker op. At hjælpe er ikke kun en kommunal opgave. Den skal vi stå sammen om.