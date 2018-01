Godt nyt til syge: Flere praktiserende læger i Esbjerg

Lægerne Havborgvej fastansætter nu yderligere to praktiserende læger og åbner derfor for nye patienter.

Hjerting: Praktiserende læge Susanne Thybo, der for et år siden etablerede Lægerne Havborgvej i Hjerting, har siden nytår dannet kompagniskab med praktiserende læge Mathias Munk. Mathias Munk, der er bosiddende i Esbjerg, har været ansat siden klinikkens åbning. Han er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2006, forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2010 og har efterfølgende færdiggjort speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Andre specialer

"Med den faste lægedækning sikrer Lægerne Havborgvej, at de i fremtiden fortsat vil være i stand til at yde den bedste service på fagligt højt niveau til såvel nuværende som kommende patienter. Klinikken er lige nu åben for tilgang af nye patienter. Så ønsker man at have en fast læge i et sundhedshus i Hjerting, hvor der også er adgang til øjenlæge, øre-næse-halslæge, kiropraktor, fodterapeut, fysioterapeut og træningscenter, så er muligheden der nu", skriver Lægerne Havborg i en pressemeddelelse. /EXP