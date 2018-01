Esbjerg: Ved åbningen af Esbjergs nye indkøbscenter Broen Shopping annoncerede en af landets for tiden mest succesfuld restaurantkæder, Flammen, at man i løbet af efteråret 2017 ville åbne en restaurant i Broen ved at flytte det populære spisested fra den nuværende placering i Strandbygade i det forhenværende Citycenter.

Siden har kunderne spejdet forgæves efter Flammen, men nu meddeler restaurantkæden, at åbningsdatoen i Broen bliver den 25. januar. Flammen vil have åben i Strandbygade til og med den 23. januar, mens den 24. januar bliver brugt som flyttedag.

- Vi er taknemmelige for, at vi er blevet taget så godt imod her i Esbjerg, og vi glæder os til, at vi snart kan servicere vores gæster i nye flotte omgivelser, oplyser familien Rosenfeldt Sunddal, som står bag Flammen, i en pressemeddelelse.

Den restaurant er placeret i stueetagen i Broen Shopping med indgang mod Jernbanegade, hvor der vil være plads til 320 gæster fordelt på stueplan og 1. sal.