Botilbud hædres med Esbjerg Kommunes Arbejdsmiljøpris 2018 for at have løftet arbejdsmiljøet og sænket sygefraværet. Det blev belønnet med 25.000 kroner. Og sundhedscentrene fik andenprisen overrakt af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Esbjerg: Det gode arbejdsmiljø er igen blevet præmieret af Esbjerg Kommune. Botilbuddet Farupvej 8E fik i går i byrådssalen på Esbjerg Rådhus overrakt arbejdsmiljøprisen på 25.000 kroner af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). - På Farupvej 8E havde I et ønske om at nedbringe sygefraværet, som var voldsomt højt. Sygefraværet påvirkede flere områder, både det psykiske arbejdsmiljø, økonomien og kerneopgaven. De medarbejdere, som var på arbejde, skulle løbe stærkere, når andre var fraværende, og det var svært at skabe tryghed og forudsigelighed for borgerne, som er afhængige af medarbejdernes hjælp, når der var mange sygemeldinger fortalte borgmesteren i sin tale til prisvinderne. For at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet har de ansatte arbejdet med den sociale kapitals tre grundstoffer: retfærdighed, tillid og samarbejdsevne. - Og det har givet resultat, fastslog Jesper Frost Rasmussen og konstaterede, at sygefraværet er næsten halveret i 2018 i forhold til året før. - Dommerkomiteen er meget imponeret. I er en velfortjent vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018, fastslog borgmesteren.

Botilbuddet i Ribe Farupvej 8E er en del af botilbuddet Udviklingscenter Ribe. Her bor 18 unge og midaldrende borgere med udviklingshæmning. Mange har autist-lignende træk og psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i hverdagen.Flere kan ikke gøre brug af det verbale sprog. Stedet har et hjemmemiljø, hvor borgerne kan være del af fællesskabet og være sig selv.



I dagtimerne har borgerne beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud i nærområdet.



Farupvej 8E består af tre enheder med hver seks lejligheder.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) med arbejdsmiljørepræsentant Birgitte Kammer Simonsen og arbejdsmiljøleder Birgit Klockmann Jørgensen fra Esbjerg Kommunes Sundhedscentre. Privatfoto

Fokus på trivsel Der var også en andenpræmie på 10.000 kroner, som gik til Esbjerg Kommunens Sundhedscentre. De fem sundhedscentre er en forholdsvis ny enhed, og derfor betyder prisen rigtig meget for de knap 100 ansatte, fortæller chefen for sundhedscentrene, Irene Rossavik. - Vi har stor fokus på trivsel mellem medarbejdere. Og det, vi har gjort, virker, siger hun. Der er mange specialister og faggrupper samlet i sundhedscentrene, så høj trivsel går sammen med en enorm stor faglighed og stolthed i forhold til borgerne, fortsætter hun. De 10.000 kroner skal bruges til et personalearrangement med fokus på, hvordan man bibeholder det gode arbejdsmiljø med et fagligt og underholdende indslag fra en fagperson udefra. - I har udpeget "Trivselsambassadører", der repræsenterer de forskellige arbejdssteder og afdelinger, der hører til arbejdspladsen. Trivselsambassadørerne mødes med arbejdsmiljøgruppen fire gange årligt forud for MED-møderne. Med udgangspunkt i nogle samtalekort har I på de enkelte arbejdssteder drøftet forskellige arbejdsmiljøudfordringer, for eksempel: brug af mobiltelefoner, vaner, støj, og hvordan I kan arbejde på at holde hinanden raske, fortalte Jesper Frost Rasmussen i sin tale.

Afdelingsleder Shiela Louise Petersen fra botilbuddet Farupvej 8E sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv

12 ansøgninger Dommerkomiteen, der består af Esbjerg Kommunes strategigruppe på arbejdsmiljøområdet, har modtaget 12 spændende ansøgninger, som spænder bredt i deres indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Esbjerg Kommune vil med priserne gerne hylde den eller dem, der gør en særlig indsats for, at kommunens medarbejdere har det godt, når de går på arbejde. På det område gør kommunens arbejdsmiljøgrupper, MED-udvalg, tillidsrepræsentanter, ledere og alle medarbejdere en stor indsats. Derfor inviterer Esbjerg Kommune hvert år alle afdelinger til at fortælle, hvordan de i det forgangne år har arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet.