Gode råd om demens

9

Som Demensven bliver du klædt på med viden og konkrete redskaber til at hjælpe mennesker med demens. Du får også et lilla Demensven-hjerte, som gør det lettere for mennesker med demens og deres pårørende at spotte dig og bede om hjælp. Det er gratis at være Demensven, og du forpligter dig ikke til andet end venlighed.