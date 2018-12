Gode odds: Nævner dronningen Ribe Vikingecenter i nytårstalen?

Ribe: Torsdag i sidste uge afslørede Danske Spil deres odds for dronningens nytårstale, og her er der i år mulighed for at vinde gode penge, hvis man gætter, hvad dronning Margrethe kunne finde på at nævne i sin nytårstale.

Dronningen besøgte Ribe Vikingecenter 2. august ved et besøg, som hun tilsyneladende synes var så spændende, at hun var der længere tid end planlagt, og den tydelige glæde ved at besøge vikingecentret er nu medvirkende til, at Danske Spil har sat odds på, om dronningen nævner Ribe Vikingecenter i sin tale nytårsaften.

Nævner hun Ribe Vikingecenter, får man pengene 12 gange igen, mens man får 180 kroner tilbage for en spillet 10-krone, hvis hun blot nævner ordet vikinger, og hos Danske Spil forklarer man, at nytårstalen er en af de mest anderledes ting, oddssætterne laver. Både fordi det kræver et voldsom research på året der gik, dronningens tidligere taler, sommertogtet med mere, ligesom oddssætterne hele tiden holder øje med, hvad folk spiller på og hvilke rygter, der går om talen.

- Vælger dronningen at hædre Kim Larsen og for eksempel bruge sætningen "Om lidt bli'r her stille? Går hun i en helt anden grøft og sætter spot på Astralis' store succes og nævner et moderne ord som Counter-Strike? Eller tager hun et endnu større samfundsperspektiv og sætter fokus på klimaforandringerne, siger oddsansvarlig hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen.