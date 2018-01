Gode gamle Maskerade - i ny forklædning

Esbjerg: Et stjernebesat hold fra Det Kongelige Teater giver fredag 12. januar i Musikhuset Holbergs komedie Maskerade nye klæder. Maskerade er den klassiske historie om et generationsopgør, hvor ungdommelig kærlighed står over for forældrearrangerede ægteskaber. På maskerade-ballet opstår den vilde forelskelsesrus, som giver anledning til forvikling og uorden. Alle vil af sted: de unge mennesker Leander og Leonora, deres tjenere Henrik og Pernille og Magdelone, Leanders mor. Kun Leanders gamle far Jeronimus holder stædigt fast i, at maskeraden er amoralsk, lystsluppen galskab og noget satans værk. Holbergs forestilling er i stjernebesat opsætning med Jens Jørn Spottag, Peter Plaugborg, Tammi Øst, Morten Hee Andersen og instrueret af den tyske instruktør Herbert Fritsch. Han forvandler det danske arvegods til vidunderlig falde på halen-komik med legende og udfordrende improvisationer og akrobatiske indspark - lover Musikhuset i en pressemeddelelse. /exp