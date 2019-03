Go'daw til masser af mennesker: Isvaflen slog dørene op i Ribe

Ribe: Det er forbundet med traditioner, når Isvaflen i Ribe slår dørene op.

Ihvertfald den tradition der går på, at der altid møder masser af mennesker op for skyde sæsonen igang med lækker is, og fredag 22. marts var ingen undtagelse, da isbutikken åbnede for første gang i 2019.

Malini Inpanathan, der bor i Øster Vedsted, var en af dem, der altid straks skal besøge Isvaflen når den åbner, og denne fredag havde hun taget veninden Maja Gissel med.

- Jeg har ikke været med før, men det er mega lækkert at få is i dag, og jeg vil da ikke sige, at det er for koldt til at få is, sagde hun, inden tænderne blev sat i is med smarties, pistacie og lakrids.

- Det er en tradition for mig at komme herned. Både fordi det er billigt og fordi det er hyggeligt. Jeg er iselsker, så jeg kan spise is året rundt, lød det fra Malini Inpanathan, der fik lion, smarties og skildpaddeis.

Inde i forretningen var indehaver Henrik Thomsen allerede i fuld gang med vaffelbagningen, og han ser frem til en ny sæson.

- Vi har glædet os til at komme igang, og vi er helt klar. Vi må ikke lave for meget om på traditionerne, men vi har da et par nye smage i disken, siger han og nævner en astronautis, rabarber og en blåbærsorbet.