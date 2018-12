God lokal opbakning til legetøjsforretning efter flytning

Mette og Liv Darling Larsen er glade for den start, legetøjsbutikken Playmore har fået i Bramming, efter at man fra 1. oktober flyttede butikken fra Saltgade i Ribe til Storegade i Bramming. Foto: Kåre Welinder

Legetøjsforretning nyder god lokal opbakning i Bramming efter skiftet fra Ribe til større lokaler i Bramming, hvor man samtidig har foretaget navneskift fra Tek2Toys til det mere legende navn, Playmore. Og det giver god mening.

Bramming: I september rykkede den store legetøjsbutik Tek2Toys teltpælene op i Saltgade i Ribe for i begyndelsen af oktober at åbne op under navnet Playmore i Storegade i Bramming. Selvom konceptet er nogenlunde det samme, så har flere ting ændret sig under flytningen. Blandt andet er butikken vokset fra 250 kvm i Ribe til omkring 300 i Bramming, butikken har fået endnu flere spil og navneskiftet peger hen imod, at butikken er blevet endnu mere legepræget, end den måske har været tidligere. - Da vi først startede i Ribe, da kaldte vi butikken Tek2, fordi vi primært havde teknisk legetøj, opfindersæt med mere. Så flyttede vi lokaler og skiftede til Tek2Toys, og med skiftet til Bramming ledte vi efter et navn, der passede godt til vores nye butik, siger ejer Mette Darling Larsen. Og man må sige, at Playmores direkte opfordring om at lege mere, passer godt på familien Darling Larsen, for de kan slet ikke lade være. Alle spil testes derhjemme, teknikken og opfinder sæt afprøves og de opdrætter de forhistoriske dyreæg, der også sælges i butikken, udklækkes, og mens JydskeVestkysten er i butikken, skal vi lige teste et nyt dyrebrætspil, der netop er kommet på hylderne. Mette Darling Larsen og datteren Liv, der også arbejder i butikken, er glade for den lokale opbakningtil butikken, og en af de kunder, der besøger butikken, forklarer, at det simpelthen er så dejligt, at der er kommet en legetøjsbutik til byen, så hun slipper for at køre til Ribe eller Esbjerg for ordentligt lejetøj.

Der er godt gang i de mange aktiviteter, der finder sted i Playmores café bagerst i den 300 kvm store legetøjsbutik. Her er det en julegaveworkshop, der er godt besøgt, og butikken har også tre spillegrupper, ligesom andre har forespurgt om muligheden for at bruge butikken til egne spillegrupper. Privatfoto

Samlingspunkt - Det var en hektisk flytning, men det er gået over forventning i Bramming. Folk har simpelthen været så søde, siger Mette Darling Larsen, der også har kunder, der er fulgt med fra Ribe. Der er blandt meget andet en kunde, der kun kan få den helt rigtige maling hos Playmore, og der er især én ting, hun ser som den største forskel på Bramming og Ribe. - Jeg synes opbakningen er større herude. Her i de første måneder tror jeg det er hver anden kunde, der har sagt, at de helst vil handle lokalt, så der er allerede flere stamkunder i butikken, siger Mette Darling Larsen, der er glad for det store opland fra Tjæreborg, Gørding med flere, der handler i butikken. - Vi føler selv vi er ved at blive en form for samlingspunkt i byen, og vi kan mærke, at Handelsstandsforeningen også tror på os, siger Mette Darling og viser det sted, der samler Brammings børn i julemånederne. På en væg hænger breve fra Julemanden til de børn, der tidligere har afleveret breve, og på den måde fungerer butikken som postcentral i juledagene. Også butikkens spillecafé er ved at tage form, der har været god feedback og opbakning til butikkens julegaveworkshops, der har været tegnekonkurrence for børn ligesom Liv Darling Larsen står i spidsen for tre spillegrupper for Pokemon, Magic the Gathering og Fireside Gathering Blizzard, så rent initiativmæssigt fortsætter Playmore i samme stil, som de også var kendt for i Ribe.