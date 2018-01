Glemt kryds i kontrakt koster VVS-firma 90.000 kroner til voksenlærling

Dom i voldgiftssag betyder, at Ribe VVS skal betale 90.000 kr. i efterbetaling til tidligere voksenlærling på Sjælland i såkaldte zonepenge. Direktør i Ribe VVS kalder sagen for tyveri, fordi lærlingen aldrig har rejst mellem Ribe og Sjælland, skriver magasinet Dansk VVS i den seneste udgave.

Fordi lærlingen skulle arbejde tæt på sin bopæl, så skulle han heller ikke have de zonepenge, vvs-overenskomsten indeholder, når en ansat har rejsetid mellem en virksomheds hovedkvarter og det daglige arbejdssted. Men ifølge Dansk VVS, der er et brancheblad for arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen, TEKNIQ, så stod det ved en fejl i aftalen, at ansættelsesstedet var ved hovedkvarteret i Ribe, og det koster nu Ribe VVS 90.000 kr.

- Jeg har det elendigt med det og føler, at afgørelsen er tyveri. Zonepenge er efter min bedste viden tænkt som kompensation for den ansattes udgifter. Men voksenlærlingen har jo aldrig kørt de kilometer, så hvad får han pengene for, spørger direktør Jon Holm Sørensen i fagbladet Dansk VVS, hvor det forklares, at sagen er opstået som følge af en fejl i den ansættelsesaftale, Ribe VVS indgik med voksenlærlingen.

Det store beløb skal betales for pendling mellem hovedkvarteret i Ribe og arbejdsstedet i Glostrup, men det viser sig, at da lærlingen boede i Rødovre, har han ikke én eneste gang taget turen til Ribe.

Ribe: Jon Holm Sørensen og firmaet Ribe VVS er blevet dømt til at efterbetale 90.000 kr. til tidligere voksenlærling i såkaldte zonepenge, efter at lærlingen var blevet ansat af Ribe VVS på en byggeplads i Glostrup, mens han havde bopæl i Rødovre.

Åbenlyst urimelig

Jon Holm Sørensen ser ifølge Dansk VVS ingen rimelighed i udfaldet af sagen, der blev anlagt af Blik- & Rørarbejderforbundet på vegne af voksenlærlingen. Han mener ikke, det er rimeligt, at fordi han har glemt at sætte et kryds i en kontrakt, at den fejl skal koste 90.000 kroner, og han vil derfor nu overveje, hvorvidt han tør tage voksenlærlinge ind igen, fordi han blot har fået et økonomisk smæk for at gøre en ekstra indsats.

Ifølge advokat Susanne Wismar Oldenburg fra TEKNIQ, der førte sagen, så vil dommen skabe præcedens for lokalaftaler med lærlinge og voksenlærlinge. Hun forklarer til magasinet, at lærdommen er, at man skal skrive fuldstændigt specifikt i uddannelsesaftalen, hvis lærlingen er ansat et andet sted end virksomhedens hovedadresse, fordi man ellers risikerer en sag med en så åbenlyst urimelig afgørelse.