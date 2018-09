Glæde over millioner til Grænsesti-projekt

Både Esbjerg Kommunes forvaltning, politikere og idémændene bag det store Grænsesti-projekt ved Ribe er begejstrede for, at man ved de netop overståede budgetforhandlinger bevilligede 3,3 mio. kr. til Esbjerg Kommunes største bidrag til Genforeningsjubilæet i 2020.

Vester Vedsted: Siden efteråret 2017 har det været stille om det storstilede Grænsesti-projekt, der er en 40 km lang vandrerute på en del af Danmarks gamle grænse syd og øst om Ribe.

Dengang blev et stort prospekt for projektet offentliggjort, og siden har man hos Esbjerg Kommune arbejdet med planerne, der står til at blive Esbjerg Kommunes flagskibsprojekt ved det det store genforeningsjubilæum i år 2020.

Og måske derfor valgte politikerne at bevilge hele 3,3 mio. kr. til projektet i de netop overståede budgetforhandlinger, og det skaber begejstring.

- Jeg tror projektet har en særlig bevågenhed, hvilket formentlig er den primære årsag til, at vi faktisk har fået, hvad vi bad om, siger landskabsarkitekt Steen Gelsing fra Esbjerg Kommune og forklarer, at man efter efterårsferien går i gang med at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan.

- De tre infohuse, der skal stå i startbaserne på hver af de tre rundture, og som er udtænkt i et design med udgangspunkt i de oprindelige gendarmhytter bliver i første omgang sparet væk, med mindre vi kan finde penge et andet sted, siger Steen Gelsing og forklarer, at man nu skal ud og tale med lodsejere og arbejde med ansøgninger, fredninger, sætte pæle op med mere, og at hele projektet gennemføres som planlagt som trampesti med shelters, mens enkelte steder på ruten vil foregå på asfaltvej.