Glæde hos narkomaner i varmestuen: De kan få rene nåle og sprøjter igen

Glæde i varmestuen over bedre ordning til gavn for narkomaner. Misbrugscentret venter kontakt med flere brugere, og behandlingen af smitsom leverbetændelse kommer tættere på misbrugerne.

Esbjerg: Rene sprøjter og kanyler udleveres igen gratis til stofmisbrugere ved Kirkens Korshærs Varmestue i Exnersgade i Esbjerg.

Center for Misbrug og Udsatte og varmestuen har på et møde fundet en ny, fælles løsning.

- Vi kan snart se frem til igen at kunne udlevere sterilt injektionsudstyr, siger en glad leder af varmestuen, Camilla Aae. På varmestuens Facebookside fortæller hun, at det gode samarbejde med Center for Misbrug er genetableret, endda i en endnu bedre udgave.

Der kan udleveres værktøj til stofmisbrugerne sammen med et visitkort fra misbrugscentret og opfordring til, at de tager en snak med folkene ved centret på Bakkevej.

- Som ønsket får vi også udvidet repertoiret, så vi kan udlevere netop det værktøj, som misbrugerne vil have, så vi ikke spilder ressourcer ved at udlevere færdigpakkede standardsæt, siger Camilla Aae.

Det giver varmestuen mulighed for at arbejde videre mod, at misbrugere ikke får flere fixeskader, og at man begrænser spredning af hepatitis C, smitsom leverbetændelse.

Morten Jensen, leder af Center for Misbrug og Udsatte, siger, at det styrkede samarbejde med varmestuen kan føre til, at flere misbrugere kommer i behandling for deres stofmisbrug.

- Hver person, der kommer i behandling, er en succes for os, siger han og forsætter:

- Fra november kan brugerne med kronisk, smitsom leverbetændelse, hepatitis C, også komme i behandling i et ambulatorium i en bus, der kommer ud til misbrugscentret på Bakkevej.

Behandlingen er led i en strategi i Danmark om at udrydde hepatitis C over en årrække.