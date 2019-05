Glade smil og forårsblomster: Byens katolikker gik i procession gennem gaderne

Esbjerg: Med højlydte bønner, et meterhøjt kors og røgelseskar samt en blomsterpyntet Vor Frue af Fatima-statue gik den årlige procession gennem Esbjergs gader lørdag.

Det skete for at fejre Jomfru Marias måned, som er maj måned. Op mod hundrede katolikker deltog i optoget gennem byen.

Det startede fra Skt. Nikolaj Kirke i Kirkegade, hvorefter den mangfoldige skare af katolikker bevægede sig samlet gennem byen og op til Torvet.

På sidelinjen ledte pastor Benny Blumensaat bønnen undervejs, ligesom der var bøn på forskellige sprog for Esbjerg by og for Danmark samt for ophør af vold og terror samt respekt for livet.

Tidligere år har et par hundrede deltaget i processionen, men da den katolske kirke i Odense blandt andet har sit eget optog i år, var der færre med i Esbjerg denne gang.

Den katolske menighed i Esbjerg tæller en del vietnamesere og folk af anden etnisk oprindelse end dansk. Og det prægede også optoget, hvor også ældre, voksne og børn deltog med glade smil og forårsblomster.