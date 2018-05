Glade gæster ved åbning af smørrebrødsrestaurant

Ribe: Blot en time efter René Nikolajsen slog dørene op for sin nye smørrebrødsrestaurant på Kammerslusen stod de første gæster klar ved døren. Han var godt tilfreds trods åbning på en almindelig hverdag, ligesom han er glad for de mange reservationer i den første weekend, til trods for de mange gode tilbud, der er i Ribe under Tulipanfesten.

- Det er overvældende, så meget opmærksomhed omkring åbningen af min restaurant. Jeg havde jo i starten lidt en frygt for, hvad folk ville sige, siger René Nikolajsen, mens han i køkkenet fremtryller smørrebrødsklassikere med æg og rejer, fiskefilet, roastbeef, bakskuld og sild, ligesom der også er blevet plads til smørrebrød med avocado på menuen.

- Vi vil gerne beholde det traditionelle, og så tilsætte en smule nytænkning uden, at det bliver alt for avanceret, fortæller René Nikolajsen.

- Vi har holdt en prøvesmagning, og her var alle glade for, at der ikke var for meget fyld på tallerkenen, men at alt kunne spises. Vi oplever også, at tingene er spist op, når det kommer tilbage til køkkenet, siger han.

Richard Nielsen var en af de gæster, der besøgte restauranten på åbningsdagen. Han kommer selv fra Varde og besøgte smørrebrødsrestauranten sammen med et selskab på fem.

- Det er velsmagende og veltillavet. Smørrebrød er populært, og tiden vil vise, om placeringen af restauranten ved Kammerslusen er den rigtige. Det håber jeg, for der i hvert fald dejligt herude, og jeg tror det vil være noget for både lokale og turister. Vi har i hvert fald ikke noget at klage over, siger Richard Nielsen mens resten af selskabet forklarede, hvordan de havde smagt på stort set alt fra det indbydende menukort.