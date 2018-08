Glade børn prøvede nye sportsgrene til idrætsdagen

Esbjerg: Tirsdag aften kunne man besøge Sport & Event Park Esbjerg i det store idrætsmekka på Gl. Vardevej, da Idrætsaften løb af stablen. Efter den store børnedag på Torvet, var der rig mulighed for at prøve både ishockey, cricket og tennis, ligesom børnene kunne møde deres fodboldidoler fra EfB og få en autograf. Mange både forældre og børn mødte op til aftenen for at deltage i de forskellige aktiviteter.

I Granly Hockey Arena kunne børnene overvære en træning for ishockeyspillerne i Esbjerg Energy. Her gik folk rundt i dunjakker og tykke trøjer i den kolde hal. Da træningen var slut, stod en lille dreng klar for at give knockles til spillerne, mens de gik af banen i deres voluminøse blå og gule uniformer. Efter træningen satte en flok spillere sig klar ved et bord, så børnene også kunne få autografer med hjem.